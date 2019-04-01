تعمل مصر لحل أزمة الازدحام في الشوارع بسبب اصطفاف السيارات، ولجأت السلطات إلى "الكراج الإلكتروني" متعدد الطوابق لحل هذه المشكلة المحلية الهائلة.

وافتتح في مصر مرآب "سمارت بارك" في محافظة المنصورة، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي القاهرة، فيما تعمل لافتتاح مرآب آخر في منطقة روكسي بالقاهرة، يصفه البعض بالأكبر في الشرق الأوسط.

ويعد كراج روكسي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للسيارات، وأنجزت المرحلة الأولى منه والتي أوشكت على التشغيل، بتكلفة قدرها 230 مليون جنيه مصري.

وصممت هذه المرحلة لتستوعب حوالي 900 سيارة من خلال 4 طوابق تحت الأرض على مساحة 40 ألف متر مربع للمرحلتين، ويعمل من خلال بطاقة ذكية يستخدمها العميل دون تدخل من العنصر البشري، ولا يستغرق الأمر أكثر من ثلاث دقائق.

المصدر: وكالات