روسيا وتونس توقعان عقدا لإطلاق أول قمر صناعي تونسي

أعلنت شركة TELNET التونسية عن توقيع عقد مع شركة "غلاف كوسموس" الروسية لخدمات إطلاق الصواريخ، لإطلاق أول قمر صناعي تونسي.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة صفاقس التونسية بحضور المدير العام للشركة التونسية محمد الفريخة والمدير العام للشركة الروسية ألكسندر سيركين.

وبموجب العقد، من المقرر إطلاق أول قمر تونسي في عام 2020 بواسطة صاروخ "سويوز 2" الروسي. ويخطط الجانب التونسي لإطلاق 30 قمرا صناعيا في المستقبل.

وكانت الشركة التونسية قد أعلنت عن مشروعها لأول مرة قبل عام، وعرضت ما تم إنجازه في تنفيذ المشروع.

المصدر: وكالات