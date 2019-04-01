اعتبرت مسؤولة ملف إفريقيا لدى مكتب الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية سارة كريش، أن السودان بلغ مراحل متقدمة في الحريات الدينية، مشيرة إلى وجود حريات دينية حقيقية في هذا البلد.

وعقب لقائه وفد الحريات الدينية الأمريكي، قال أبو بكر عثمان، رئيس المجلس الأعلى للإرشاد والأوقاف في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الإعلامية"، إن الوفد تأكد من توفر الحريات الدينية بالسودان وأن ما يشاع عن انعدام الحريات الدينية يتنافى مع الواقع.

وأضاف عثمان أنهم أكدوا للوفد أن ما يسري على المساجد يسري على الكنائس وفق قانون ينظم دور العبادة.

وبيّن أن الحكومة في الخرطوم متعاونة مع كافة الطوائف الموجودة في البلاد.

وأوضح أن هناك أشخاصا لهم أغراض خاصة لذلك يقومون بالحديث عن غياب الحريات ووجود تفرقة في التعامل بين الطوائف، مشيرا إلى أن الدولة تشارك المسيحين كل أعيادهم.

المصدر: المركز السوداني للخدمات الإعلامية