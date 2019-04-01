انطلاق مناورات "جند الصحراء 3" السعودية البريطانية

انطلقت اليوم مناورات "جند الصحراء 3" العسكرية المشتركة بين القوات البرية البريطانية والسعودية، وذلك في المنطقة الشمالية الغربية من السعودية.

ورحب قائد المنطقة الشمالية الغربية في السعودية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري بالضيوف المشاركين، مشيدا بـ"العلاقات الودية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية".

وقال: "يعتبر التمرين امتدادا لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية لكلا الطرفين".

من جهته، أشار قائد القوة البريطانية المشاركة المقدم غراهام سيفتون، إلى أن "الهدف الأول من هذه التمارين اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية، والهدف الثاني تقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة، وقوات البلدين البرية بصفة خاصة".

المصدر: "واس"