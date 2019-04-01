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البشير يعين 3 وزراء اتحاديين و4 وزراء دولة

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البشير يعين 3 وزراء اتحاديين و4 وزراء دولة
Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير
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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء عاديين، ووزراء دولة.

وجاء في المرسوم الأول أنه تقرر تكليف الوزراء على النحو التالي:

الفريق أول ركن صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، الأستاذة روضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، أبو هريرة حسين علي وزيرا للشباب والرياضة.

كما أصدر البشير مرسوما ثانيا بتعيين وزراء دولة هم:

معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، علي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل، الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد علي علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة.

وأعلن البشير في 22 فبراير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين لإدارة تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائبا أولا لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي اندلعت إثر ارتفاع الأسعار، سرعان ما تطورت لاحتجاجات ضد حكم البشير.

المصدر: الرئاسة السودانية

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