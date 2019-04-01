أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء عاديين، ووزراء دولة.

وجاء في المرسوم الأول أنه تقرر تكليف الوزراء على النحو التالي:

الفريق أول ركن صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، الأستاذة روضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، أبو هريرة حسين علي وزيرا للشباب والرياضة.

#السودان#سونا| أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين وزراء اتحاديين بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا: الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزارة ديوان الحكم الاتحادي، أ. روضة الحاج وزارة الثقافة والسياحة، ابو هريرة حسين علي وزارة الشباب والرياضة. pic.twitter.com/vNrYDGCgws — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 1 апреля 2019 г.

كما أصدر البشير مرسوما ثانيا بتعيين وزراء دولة هم:

معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، علي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل، الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد علي علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة.

#السودان#سونا| أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم مرسوما جمهوريا بتعيين وزراء دولة وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا على النحو التالي: السفير معاوية عثمان خالد وزارة الخارجية، د. علي عمر الشريف يوسف الهندي وزارة العدلhttps://t.co/OzBWSdzu13pic.twitter.com/46vqzALeGU — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) 1 апреля 2019 г.

وأعلن البشير في 22 فبراير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين لإدارة تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائبا أولا لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي اندلعت إثر ارتفاع الأسعار، سرعان ما تطورت لاحتجاجات ضد حكم البشير.

المصدر: الرئاسة السودانية