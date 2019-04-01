أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة قيمة استحقاقات والدي "شهيد قوى الأمن الداخلي" من معاش الشهيد، لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي "شهيد الجيش".

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ومنح المرسوم والدي شهيد قوى الأمن الداخلي 8/8 من حقوقهما التي ينص عليها القانون، بدلا من 4/8 كما كان سابقا، وذلك أسوة بوالدي شهيد الجيش اللذين تم رفع قيمة استحقاقهما إلى 8/8 في 2017.

المصدر: "سانا"