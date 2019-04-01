الأسد يصدر مرسوما يساوي في الاستحقاقات بين والدي "شهيد" الأمن الداخلي والجيش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnt5
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة قيمة استحقاقات والدي "شهيد قوى الأمن الداخلي" من معاش الشهيد، لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي "شهيد الجيش".
ومنح المرسوم والدي شهيد قوى الأمن الداخلي 8/8 من حقوقهما التي ينص عليها القانون، بدلا من 4/8 كما كان سابقا، وذلك أسوة بوالدي شهيد الجيش اللذين تم رفع قيمة استحقاقهما إلى 8/8 في 2017.
المصدر: "سانا"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)