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الأسد يصدر مرسوما يساوي في الاستحقاقات بين والدي "شهيد" الأمن الداخلي والجيش

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الأسد يصدر مرسوما يساوي في الاستحقاقات بين والدي
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة قيمة استحقاقات والدي "شهيد قوى الأمن الداخلي" من معاش الشهيد، لتصبح مساوية لاستحقاقات والدي "شهيد الجيش".

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ومنح المرسوم والدي شهيد قوى الأمن الداخلي 8/8 من حقوقهما التي ينص عليها القانون، بدلا من 4/8 كما كان سابقا، وذلك أسوة بوالدي شهيد الجيش اللذين تم رفع قيمة استحقاقهما إلى 8/8 في 2017.

المصدر: "سانا"

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