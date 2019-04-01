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شكري يعلق على مغادرة أمير قطر قمة تونس

أخبار العالم العربي

شكري يعلق على مغادرة أمير قطر قمة تونس
Reuters TRIBOUILLARD
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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علّقت القاهرة على مغادرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، القمة العربية أمس الأحد في تونس قبل انتهاء الموعد المقرر لها.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "لم يكن هناك أي رد فعل، فخروج أي عضو مرتبط بظروفه ومواقفه، ولا أمتلك رؤية معينة عما فعل".

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جدير بالذكر أن أمير قطر، غادر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي تلت كلمتي العاهل السعودي والرئيس التونسي.

وفيما لم يصدر عن الجانب الرسمي القطري أي توضيح لأسباب المغادرة المفاجئة، ربطت بعض وسائل الإعلام مغادرة الأمير تميم بمحتوى كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي انتقد ما وصفه بتدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية، معتبرا أنها فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

المصدر: اليوم السابع

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