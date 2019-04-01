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أردوغان يتلقى أول تهنئة بـ"الانتصار المهم" في الانتخابات المحلية!

أخبار العالم العربي

أردوغان يتلقى أول تهنئة بـ
AFP
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هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما حققه حزبه في الانتخابات المحلية، واصفا فوزه فيها بـ "الانتصار المهم".

وكان أردوغان قد قال في خطاب أمام أنصاره بأنقرة مساء أمس إن "السبب الوحيد الذي حال دون حصولنا على النتيجة المرجوة من الانتخابات هو عدم تقديم أنفسنا للشعب بشكل كاف".

المصدر: الأناضول

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