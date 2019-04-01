هنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما حققه حزبه في الانتخابات المحلية، واصفا فوزه فيها بـ "الانتصار المهم".

وكان أردوغان قد قال في خطاب أمام أنصاره بأنقرة مساء أمس إن "السبب الوحيد الذي حال دون حصولنا على النتيجة المرجوة من الانتخابات هو عدم تقديم أنفسنا للشعب بشكل كاف".

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني #عمران_خان الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان بـ "الانتصار المهم" في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا ، الأحد.https://t.co/fuitfn1TAq — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 1 апреля 2019 г.

المصدر: الأناضول