علقت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش على مغادرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم أمس القمة العربية قبل انتهائها، مشيرة إلى أن تونس كانت على علم مسبق بمغادرته.

وقالت قراش لإذاعة "شمس إف إم": "رئاسة الجمهورية كانت على علم مسبق بمغادرة أمير قطر... أمير قطر، قبل الدعوة والحضور في القمة العربية إكراما ومحبة لرئيس الجمهورية القائد باجي السبسي".

وأضافت: "أمير قطر أعلمنا بأنه سيحضر في الافتتاح ثم يواصل وزير الخارجية القطري تمثيل قطر في القمة".

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ولفتت إلى أنه "لم يكن مطروحا أن يلقي كلمة، وحضوره كان لفائدة الصورة الجماعية"، موضحة أن الصورة الجماعية "ذات أهمية سياسية.

وغادر أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التي تلت كلمتي العاهل السعودي والرئيس التونسي.

المصدر: "شمس إف إم"