وصف الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر مواقف بلاده بأنها ناصعة دائما، وهي تقف إلى جانب الشعوب وتنحاز لحقوق الإنسان.

وشدد الشيخ جوعان على أن بلاده لا "ترهن مواقفها أو تساوم على ثوابت الحقوق العربية أو تقايض قضايا الأمة بمكاسب الأفراد وطموحاتهم الجامحة".

مواقف قطر المحفوظة لها في التاريخ هي مواقف ناصعة دائما تختار جانب الشعوب وتنحاز إلى حقوق الإنسان ..

ليست قطر هي التي ترهن مواقفها أو تساوم على ثوابت الحقوق العربية أو تقايض قضايا الأمة بمكاسب الأفراد وطموحاتهم الجامحة .. pic.twitter.com/Nw1BKUtCyJ — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) March 31, 2019

وفي تغريدة ثانية على حسابه في "تويتر"، انتقد شقيق أمير قطر من وصفها بـ"الدول التي تتلهّى بأحجامها الجغرافية وتفتخر بالترّهات"، مشيرا إلى أنه من الأجدر لها في المقام الأول أن "تقلق من انتكاسة تأثيرها وتراجع أدوارها الإقليمية لصالح عدو في ثياب صديق".

تعرف الدول الناجحة مكانتها وإمكاناتها، وتدرك ما تريد وتخطط له ببصيرة، وتَعِي ما يُراد بها وتقاومه بذكاء وصرامة ..

أما الدول التي تتلهّى بأحجامها الجغرافية وتفتخر بالترّهات فالأجدر بها أولا أن تقلق من انتكاسة تأثيرها وتراجع أدوارها الإقليمية لصالح عدو في ثياب صديق .. pic.twitter.com/qyJXePPp0V — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) March 31, 2019

المصدر: "تويتر"