نظمت الأحد في تونس مسيرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تزامنا مع انعقاد القمة العربية، رفضا للتطبيع مع إسرائيل ودعما لسوريا.

ونقلت إذاعة "شمس أف أم" التونسية، عن رئيس جمعية "دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية" أحمد الكحلاوي قوله: "لوحظ مؤخرا، أن حكومات الخليج تتسارع على الاستباق لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مئات الأشخاص من الموالين للأحزاب اليسارية في تونس تجمهروا في ذات الشارع مرددين هتافات من قبيل "الشارع ملك الشعب" و"قمة العار"، في إشارة إلى القمة التي عقدت.

AFP ANIS MILI / AFP

وأضافت الوكالة أن تسعة صفوف من قوات الأمن، تمركزت في الطريق المؤدية إلى قصر المؤتمرات مقر انعقاد القمة، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المكان.

AFP ANIS MILI / AFP

كما رفع بعض المتظاهرين صورا للرئيس السوري بشار الأسد مطالبين بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.

AFP ANIS MILI / AFP

AFP ANIS MILI / AFP

وعقدت أمس الأحد في تونس أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية بمشاركة زعماء عرب، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث المؤتمرون عدة قضايا أهمها الوضع في فلسطين والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

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المصدر: وكالات