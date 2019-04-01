قناة تركية: الغنوشي حاول إقناع تميم بعدم مغادرة القمة

أفادت قناة TRT عربي التركية، بأن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، لحق بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المطار في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء القمة.

وأوردت القناة التركية عن مراسلتها أن "مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وكلمة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي حملت رسائل غير مباشرة إلى قطر".

مراسلة TRT عربي: أمير قطر غادر القمة العربية بعد كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وكلمة العاهل السعودي التي حملت رسائل غير مباشرة لقطر ، ورئيس حركة النهضة يلحق به في المطار لاقناعه بالبقاء pic.twitter.com/cz1FqhlhqU — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) ٣١ مارس ٢٠١٩

وأضافت القناة أن "جهودا كبيرة بذلت لإعادته إلى القمة، أهمها لحاق رئيس حركة النهضة"، راشد الغنوشي، "به في المطار للحيلولة دون مغادرته إلى حين انتهاء الجلسة الافتتاحية، وإعلان البيان الختامي للقمة".

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وغادر أمير قطر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ30 أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التي تلت كلمتي العاهل السعودي والرئيس التونسي.

وفي ما لم يصدر عن الجانب الرسمي القطري أي توضيح لأسباب المغادرة المفاجئة، ربطتها بعض وسائل الإعلام بمحتوى كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي انتقد ما وصفه بتدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية، معتبرا أنها فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

المصدر: RT+ TRT