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الشرطة تفرق "تجمعات غير مشروعة" في الخرطوم ومدن أخرى

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الشرطة تفرق
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ذكرت وكالة "السودان" للأنباء أن الشرطة فرقت "تجمعات غير مشروعة" في ولاية الخرطوم وبعض المدن في ولايات أخرى أمس الأحد.

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(صورة أرشيفية)
الشرطة السودانية تفرق محتجين في الخرطوم وأم درمان

وذكر المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم أن الشرطة فرقت التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع كما تلقت الشرطة بولاية الخرطوم بلاغات بوقوع إصابات وسط المواطنين والشرطة.

وذكرت الوكالة أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المحتجين وتقدمت ببلاغات ضدهم بموجب القانون الجنائي وأمر الطوارئ.

ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي احتجاجات على رفع الحكومة سعر الخبز، تحولت لمطالب تنادي باستقالة الرئيس عمر البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989.

وأفاد مسؤولون بأن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.

المصدر: وكالات 

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