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هفوات قادة وزعماء عرب في قمة تونس

أخبار العالم العربي

هفوات قادة وزعماء عرب في قمة تونس
FETHI BELAID / POOL / AFP
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سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الهفوات والزلات التي وقع فيها بعض الزعماء العرب خلال قمتهم في تونس أمس الأحد.

ولوحظ خطأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في ذكره تاريخ انطلاق عملية "عاصفة الحزم" التي أعلنها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في 25 مارس عام 2015 ضد الحوثيين.

وظهر هادي في المقطع المتداول وهو يتحدث بكلمته في القمة، ويقول إن "عاصفة الحزم" انطلقت في 26 مارس 1915.

أما الرئيس التونسي، فقد أخطا بلفظ اسم الملك الأردني عبد الله بن الحسين أثناء تقديمه لكلمته في الدقيقة 31.22 بعد كلمة أمير الكويت، حيث نسبه لعائلة آل ثاني في قطر.

وعقدت أمس الأحد في تونس أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة زعماء عرب، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث المؤتمرون عدة قضايا أهمها الوضع في الأراضي المحتلة والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

المصدر: RT

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