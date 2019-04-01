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النعاس يغلب على زعماء وساسة عرب في قمة تونس

أخبار العالم العربي

النعاس يغلب على زعماء وساسة عرب في قمة تونس
AFP
وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين
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رصدت عدسات الكاميرا، بعض الزعماء العرب والشخصيات المشاركة في قمة تونس أمس الأحد وهم يقاومون النعاس، أو حتى غارقون في نومهم والقمة تسير.

وظهر الرئيس التونسي قائد باجي السبسي وكأنه نائم أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.

FETHI BELAID / POOL / AFP

أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق أثناء كلمة السبسي الافتتاحية كما هو واضح في الصور المتداولة.

أما رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، فقد تعرض لسيل جارف من الانتقادات على مواقع التواصل بعد ظهوره غارقا في سابع نومة وراء الرئيس العراقي برهم صالح أثناء إلقاء الأخير كلمته.

المصدر: RT

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