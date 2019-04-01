رصدت عدسات الكاميرا، بعض الزعماء العرب والشخصيات المشاركة في قمة تونس أمس الأحد وهم يقاومون النعاس، أو حتى غارقون في نومهم والقمة تسير.

وظهر الرئيس التونسي قائد باجي السبسي وكأنه نائم أثناء إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.

FETHI BELAID / POOL / AFP

أما وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، فقد ظهر وهو في سبات عميق أثناء كلمة السبسي الافتتاحية كما هو واضح في الصور المتداولة.

صورة متداولة لرئيس جمهورية جزر القمر وهو نائم في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في تونس بعد أقل من نصف ساعة على بدايتها. pic.twitter.com/vLSnC6z9AK — مصطفى فؤاد يتحدث ® : (@iMozdava) ٣١ مارس ٢٠١٩

أما رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، فقد تعرض لسيل جارف من الانتقادات على مواقع التواصل بعد ظهوره غارقا في سابع نومة وراء الرئيس العراقي برهم صالح أثناء إلقاء الأخير كلمته.

قضية نوم الفياض في المؤتمرات تكررت بطريقة مزعجة لو تشوفوله چارة لو بعد لا تاخذوه بمؤتمرات دولية pic.twitter.com/K6w2dZlCcE — Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) ٣١ مارس ٢٠١٩

فالح الفياض يهدد الكيان الصهيوني بموجة من الصواريخ الشخيرية من خلال القمة العربية المنعقدة في تونس



هنيال الخامنائي عليكم pic.twitter.com/QgY5wlyBSh — ابومؤمل اللامي (@gXnEu2m5ufa3bRP) ٣١ مارس ٢٠١٩

المصدر: RT