وزارة الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا شمال غربي سوريا
Reuters OSMAN ORSAL
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم بقذائف المورتر على موقعهما في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن الجيش التركي رد الهجوم بإطلاق النار.
وأضافت الوزارة أن "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية نفذت الهجوم في منطقة عفرين التي انتزعها مقاتلون في المعارضة السورية تدعمهم تركيا من مسلحي الوحدات الكردية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان: "بعد الواقعة استهدفنا مواقع حددنا أنها تابعة للإرهابيين".
ونشرت وزارة الدفاع التركية صورة للجندي القتيل على حسابها في تويتر.
المصدر: رويترز
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