الصدر مخاطبا القمة العربية: لنكون على قدر المسؤولية أمام ترامب ونتنياهو

خاطب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأحد الزعماء المجتمعين في تونس في إطار القمة العربية قائلا: لنكون على قدر المسؤولية أمام ترامب ونتنياهو.

وكتب في تغريدة له على تويتر: "بعد أن تأجج الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا والبحرين واختُطف من سوريا واليمن، ها هو اليوم يتوهج من جديد في السودان و الجزائر سائلين العلي القدير أن ينصر الشعوب التي نهضت من أجل التغيير فسيغير الله ما بهم من ظلمة إلى نور".

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وأشار الصدر إلى ضرورة أن "يتحد العقلاء من أجل إنهاء معاناة سوريا واليمن لتكفكفا جراحاتهما ويتنحى حكامهما من أجل إنهاء الحروب الظالمة فيهما".

وأضاف: "لنكون على قدر المسؤولية أمام اتحاد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأدعو الجميع لإنهاء الطائفية والتحلي بروح الإسلام والعروبة والإنسانية والتخلي عن السياسات العدائية".

المصدر: RT