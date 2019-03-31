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مراسلنا: الرئيس بوتفليقة يعين حكومة جزائرية جديدة طبقا للمادة 93 من الدستور

مراسلنا: الرئيس بوتفليقة يعين حكومة جزائرية جديدة طبقا للمادة 93 من الدستور

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الرئيس بوتفليقة يعين حكومة جزائرية جديدة طبقا للمادة 93 من الدستور
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أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين بعد التشاور مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي وطبقا للمادة 93 من الدستور، حكومة جديدة.

من جهتها، أفادت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية بأن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.

وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس الحالي بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.

يتبع..

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