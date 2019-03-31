نائب عراقي: الحديث عن سحب مقترح قانون إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وهم كبير

نفى نائب عراقي بارز قيامه بسحب مقترح القانون الذي قدمه إلى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع واشنطن.

وأكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار في مجلس النواب صباح الساعدي اليوم الأحد في بيان صحفي أن "الحديث عن سحب مقترح القانون وهم كبير وقع فيه البعض"، مبينا أن "موضوع السيادة الوطنية غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات أو الزيارات".

وأضاف أن "إخراج القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية من الأراضي العراقي وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق من أهم المواضيع التي لا يمكن أن تطوى نهائيا إلا بإخراج آخر جندي أجنبي وإغلاق آخر قاعدة ومعسكر للقوات الأمريكية والأجنبية في العراق".

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وأشار الساعدي إلى أن "رئيس مجلس النواب عليه أن يحيل مقترح القانون الذي تقدمنا به إلى اللجان المختصة وهي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وفقا لأحكام النظام الداخلي"، موضحاً أن "هذه اللجان لا يمكنها أن تقرر بدلا من المجلس مع إصرارنا على المضي بتشريع القانون كما ينص عليه النظام الداخلي، كما أن الرئاسات الثلاث مع احترامنا لها لا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية".

المصدر: RT