السراج: نسعى لحل الأزمة الليبية وإرساء دعائم الدولة المدنية

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، عزم حكومته على إيجاد حل للأزمة في ليبيا وإرساء دعائم الدولة المدنية وعدم عسكرة الدولة.

وقال السراج في كلمته خلال القمة العربية في تونس اليوم: "ندعو الأشقاء العرب لدعمنا في المجالات الشرطية والعسكرية، وإيجاد موقف عربي موحد للأزمة الليبية".

وأضاف، أن "المنطقة العربية شهدت منذ قمة الرياض العام الماضي، أحداثا هامة تحمل أبعادا وتداعيات بالغة الأثر على مجمل الأوضاع في المنطقة، إذ لم تعد التحديات تقتصر على مشاكل سياسية أو أمنية فقط، وإنما أصبحت مشاكل المال والاقتصاد تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للشعوب العربية".

وشدد السراج على الدور الفاعل الذي تلعبه جامعة الدول العربية في سبيل التسوية السياسية للأزمة في بلاده.

واعتبر أن السبب الرئيس في إطالة عمر الأزمة في بلاده هو التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي الليبي.

وأشار إلى تطلع حكومته إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع في شهر أبريل القادم برعاية أممية، متمنيا الوصول إلى صيغة توافقية "للخروج من الانسداد السياسي والعمل على توحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة تتيح للشعب أن يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع".

المصدر: RT + وكالات