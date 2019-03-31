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العاهل السعودي يغادر قاعة القمة فور انتهاء كلمة غوتيريش

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي يغادر قاعة القمة فور انتهاء كلمة غوتيريش
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أفاد موفدنا إلى القمة العربية في تونس، بأن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد غادر قاعة الاجتماعات بعد انتهاء كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر مراسلنا أن الملك سلمان غادر ويرافقه 3 أشخاص، وأنه من غير المعروف ما إذا كان سيعود لاستكمال حضوره القمة.

وفي وقت لاحق ذكر مراسلنا أن طائرة العاهل السعودي تستعد للإقلاع من مطار تونس في إشارة إلى أن الملك قد غادر من قاعة الاجتماع إلى المطار مباشرة.

المصدر: RT

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