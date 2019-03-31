 
مباشر

لجنة سعودية تحقق في أسباب نفوق حمير في المدينة المنورة

الصحة

لجنة سعودية تحقق في أسباب نفوق حمير في المدينة المنورة
almubdion.blogspot.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnnj

شكلت الجهات المعنية في المدينة المنورة، لجنة للتحقيق في حادث نفوق عدد من الحمير في وادي ريم جنوبي المدينة المنورة، والوقوف على دفن الحمير النافقة.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تحذر من انتشار آفة خطيرة في السعودية ومصر

وبينت مصادر لـ"سبق"، أن نتائج العينات الأولية كشفت بعد التشخيص المخبري إصابة الحمير بإنفلونزا الخيل، فيما طمأنت المصادر أن هذا المرض لا ينتقل إلى الحيوانات الأخرى، وأنه تم إعداد طريقة دفن الحمير النافقة حتى لا تنتشر العدوى منها.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت التحقيق بحادث نفوق عدد من الحمير، ورفعت عينات منها لإرسالها إلى المختبرات المركزية.

سبق

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مليونية الجزائر".. نظرة من فوق