لجنة سعودية تحقق في أسباب نفوق حمير في المدينة المنورة

شكلت الجهات المعنية في المدينة المنورة، لجنة للتحقيق في حادث نفوق عدد من الحمير في وادي ريم جنوبي المدينة المنورة، والوقوف على دفن الحمير النافقة.

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وبينت مصادر لـ"سبق"، أن نتائج العينات الأولية كشفت بعد التشخيص المخبري إصابة الحمير بإنفلونزا الخيل، فيما طمأنت المصادر أن هذا المرض لا ينتقل إلى الحيوانات الأخرى، وأنه تم إعداد طريقة دفن الحمير النافقة حتى لا تنتشر العدوى منها.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت التحقيق بحادث نفوق عدد من الحمير، ورفعت عينات منها لإرسالها إلى المختبرات المركزية.

سبق

المصدر: "سبق"