بعث الرئيس فلاديمير بوتين ببرقية تحية للمشاركين في قمة جامعة الدول العربية الملتئمة في تونس اليوم، معربا عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكتب بوتين: "تخوض العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا امتحانا صعبا من نزاعات مسلحة وتفاقم التهديد الإرهابي والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "روسيا تنطلق من ضرورة تسوية الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية الدبلوماسية، واستنادا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".

وتابع: "هذا ينسحب بالكامل على سوريا، حيث تتعرض قوى الإرهاب لضربات ساحقة، ولحدّ كبير بفضل الجهود الروسية".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة إطلاق العملية السياسية في سوريا والمباشرة بحل المشاكل الإنسانية الملحة في هذا البلد.

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ولفت بوتين إلى أن أهم الشروط اللازمة لاستتباب الوضع بشكل مستدام في المنطقة، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بما يكفل حلا عادلا للقضية الفلسطينية.

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على تمسك بلاده بالمبادرات التي طرحتها للشرق الأوسط، وتهدف إلى تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب برعاية أممية، وصياغة تدابير جماعية للأمن في الخليج، معربا في هذه المناسبة عن استعداد روسيا لتعزيز الشراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع المجالات.

المصدر: إنترفاكس