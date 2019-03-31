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الملك عبد الله يشيد بمبادرة البابا والعاهل المغربي

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله يشيد بمبادرة البابا والعاهل المغربي
Sputnik
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أشاد الملك الأردني عبد الله الثاني بمبادرة "نداء القدس" التي أطلقھا العاھل المغربي الملك محمد السادس، والبابا فرانسیس للحفاظ على طابع القدس الخاص مدينة لكل الأديان.

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وكتب العاهل الأردني على "تویتر"، أن مبادرة "نداء القدس" جاءت للتأكيد على مكانة القدس الشریف كرمز للعیش المشترك والاحترام المتبادل والتراث الإنساني "القدس تجمع ولا تفرق".

ودعا البابا فرانسيس ومحمد السادس للحفاظ على الطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الديانات مشددين على ضرورة إتاحة وصول أتباع الديانات كافة إلى الأماكن المقدسة في المدينة.

يذكر أن البابا فرانسيس وصل إلى المغرب أمس السبت في زيارة تستمر يومين، تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان.

المصدر: "تويتر"

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