بيروت تشيد بالرعاية الروسية وتدافع عن دمشق في جهودها لإعادة النازحين

أكد مستشار الرئيس اللبناني للشؤون السورية النائب السابق أمل أبو زيد، أن أكثر من 80% من الأراضي السورية تعتبر آمنة وهناك 400 بلدة سورية غير متضررة كليا ويمكن لأهلها العودة إليها.

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وقال أبو زيد في حديث لـ"إذاعة لبنان"، إن "كثيرا من النزوح الذي حصل هو نزوح اقتصادي، والحكومة السورية تسهل عملية عودة النازحين الذين نزحوا في الداخل السوري إضافة إلى مفوضية اللاجئين التي تقدم مساعدات عينية للذين تضررت منازلهم بشكل جزئي".

ورأى أبو زيد أن اللبنانيين قاموا بواجبهم الإنساني في استقبال اللاجئين ولا يمكن فرض إعادتهم على الحكومة السورية بشرط إصدار العفو وغيرها من الشروط.

وشدد أبو زيد على أن الحكومة السورية تريد عودة النازحين إلى أرضهم، و"علينا كلبنانيين تسهيل هذه العودة بالاتفاق مع الرعاية الروسية المرحب بها سوريا، والوزير باسيل شدد في موسكو أننا كلبنانيين لدينا خطط واقتراحات عملية لتسهيل العودة".

المصدر: وكالات