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الأمن السعودي يعيد طفلين تركهما والدهما الانتحاري لدى "داعش"

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الأمن السعودي يعيد طفلين تركهما والدهما الانتحاري لدى
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تمكّن الأمن السعودي من إعادة طفلين سعوديين خطفهما والدهما من أمهما والتحق بهما بتنظيم "داعش" منذ سنوات، وتركهما لدى التنظيم بعد أن فجر نفسه في سوريا.

وحسب وكالة "سبق"، فإن الداعشي الأب، اختطف ولديه بحجة السياحة إلى تركيا قبل أكثر من 5 أعوام، وأنه تركهما لـ"داعش" بعد شهر من وصوله إلى سوريا، وتنفيذه عملية انتحارية هناك.

ووصل الشقيقان عبد الله وأحمد إلى الرياض بعملية نفذها الأمن السعودي، حيث نقلا من سوريا عبر تركيا إلى السعودية.

وقال عبد الله الشايق ذو الـ16 سنة: "نحن في السعودية، في أمن وآمان عز ورحمة"، أما شقيقه أحمد البالغ 13 سنة، فمصاب بعينه.

المصدر: "سبق"

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