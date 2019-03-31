أديس أبابا تستضيف مؤتمرا للمصالحة الليبية في يوليو

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي مساء السبت في تونس، أنه تقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا بأديس أبابا في يوليو المقبل لإيجاد حل للأزمة الليبية.

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وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع حول ليبيا إن ندوة المصالحة الليبية "تمثل فرصة لليبيين، وقد حان الوقت ليبحث الليبيون مصير بلادهم".

وحضر الاجتماع المخصص للأزمة الليبية كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوضة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعقد هذا الاجتماع بمبادرة من الجامعة العربية على هامش القمة العربية التي تنطلق أعمالها في تونس اليوم الأحد.

وقبل مؤتمر أديس أبابا المقرر عقده في يوليو المقبل، سينعقد في مدينة غدامس في غرب ليبيا "ملتقى وطني" لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

المصدر: وكالات