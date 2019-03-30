ليبيا تجري أول انتخابات محلية منذ 5 سنوات

جرت في ليبيا السبت انتخابات محلية نادرة في 9 بلدات على الرغم من أن نسبة الإقبال في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، لم تتجاوز 38 في المئة تقريبا.

وتعاني ليبيا من صراع وفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل العقيد معمر القذافي في 2011 ولم تجر أي انتخابات فيها منذ 2014، التي شهدت منافسة حامية، أدت لتقسيم البلاد بين إدارتين وبرلمانين متناحرين.

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وقال مسؤولون إن الانتخابات جرت في 9 مجالس فقط من بين 69 مجلسا محليا في جنوب ليبيا وغربها يوم السبت، ولم ترد تقارير عن أعمال عنف أو تخريب.

وصرح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، بأنه سيتم إجراء انتخابات محلية كل سبت إلى أن يجري 33 مجلسا انتخاباته ثم تتم مواصلة العمل بعد انتهاء شهر رمضان وبذلك يكون قد تم انتخاب كل المجالس.

من المهم الإشارة إلى أن ليبيا أنشأت 120 مجلسا محليا في 2013 في محاولة لإنهاء الحكم المركزي وحكم الفرد الواحد الذي استمر 42 عاما في عهد القذافي، وكانت قد أجرت بعض المجالس انتخابات في العام 2014.

إلى ذلك، ستعقد الأمم المتحدة مؤتمرا وطنيا في أبريل في محاولة لإنهاء الصراع السياسي بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس غربي ليبيا وإدارة موازية في الشرق.

وتهدف جهود الأمم المتحدة إلى إعداد البلاد للانتخابات العامة التي طال تأجيلها.

المصدر: رويترز