مقتل عنصري أمن عراقيين بهجوم لـ"داعش" في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل عنصري أمن عراقيين بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أطلقت النار على فوج مغاوير الشرطة الاتحادية في منطقة المزاريع وأطراف مدينة بلد في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل منتسبين اثنين وجرح آخر"، مبينا أن "المعلومات هذه أولية".

المصدر: RT