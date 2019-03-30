 
مباشر

نصر الله يظهر في دعاية لماركة عالمية!

متفرقات

نصر الله يظهر في دعاية لماركة عالمية!
AFP
حسن نصر الله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnlr

نشرت إحدى ماركات الملابس العالمية على "تويتر" دعاية لمنتج جديد، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما وجدوا ما يتندرون به، لوجود صورة أمين حزب الله اللبناني في الدعاية.

ونشرت شركة الملابس العالمية H&M صورتين لرجل يرتدي بدلة ويقرأ صحيفة باللغة الإنجليزية ظهرت عليها صورة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وسرعان ما التقط المتابعون الصورة وعلقوا عليها، وقال أحدهم ساخرا: "سيسحب الإعلان والمصور والمخرج والعارض وكل من شارك في هذا العمل".

فيما قال آخرون: "تظهر صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M، هل سنشهد سحب الإعلان من قبل الشركة؟

كما علق شخص آخر قائلا: "حتى أفخم الماركات بس بدهن يعملو دعاية ما بيمشي حالن إلا إذا حطو صورة السيد حسن نصر الله".

المصدر: RT + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دراسة: الذكاء الاصطناعي يستطيع التنبؤ بموعد موت المرضى !