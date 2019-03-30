نشرت إحدى ماركات الملابس العالمية على "تويتر" دعاية لمنتج جديد، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما وجدوا ما يتندرون به، لوجود صورة أمين حزب الله اللبناني في الدعاية.

ونشرت شركة الملابس العالمية H&M صورتين لرجل يرتدي بدلة ويقرأ صحيفة باللغة الإنجليزية ظهرت عليها صورة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

وسرعان ما التقط المتابعون الصورة وعلقوا عليها، وقال أحدهم ساخرا: "سيسحب الإعلان والمصور والمخرج والعارض وكل من شارك في هذا العمل".

صورة الأمين العام لحزب الله #السيد_حسن_نصرالله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M 😎 قريباً ح ينسحب الإعلان و المصور و المخرج و العارض وكل من شارك في هذا العمل 🤣 pic.twitter.com/ITQSx6RFPy — Kassem aghaa (@YouthSupportPa1) 30 марта 2019 г.

فيما قال آخرون: "تظهر صورة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M، هل سنشهد سحب الإعلان من قبل الشركة؟

تظهر صورة الأمين العام لحزب الله #السيد_حسن_نصرالله في دعاية ملابس لشركة الملابس العالمية H&M، هل سنشهد سحب الإعلان من قبل الشركة؟@hmpic.twitter.com/1jwDPVxbI3 — سحر حسين غدار (@ghaddar_sahar) 30 марта 2019 г.

كما علق شخص آخر قائلا: "حتى أفخم الماركات بس بدهن يعملو دعاية ما بيمشي حالن إلا إذا حطو صورة السيد حسن نصر الله".

حتى افخم الماركات بس بدهن يعملو دعاية ما بيمشي حالن الا اذا حطو صورة #السيد_حسن_نصراللهpic.twitter.com/AIDOuHhPK2 — جنوبي الهوى® (@Janoubyalhawa) 30 марта 2019 г.

المصدر: RT + تويتر