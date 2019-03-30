كشفت مديرية الأمن المغربية مساء السبت، ملابسات اقتحام شاب لموكب العاهل المغربي محمد السادس، بعد فترة وجيزة من وصول البابا فرنسيس إلى البلاد.

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وأكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، إيقاف الشاب القاصر الذي تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط.

وذكر المصدر ذاته، أن المعلومات الأولية تبين أن القاصر البالغ من العمر 17 سنة، والقاطن بمدينة سلا، حاول الاقتراب من السيارة الملكية لاستعطاف العاهل المغربي، بسبب الوضع الصحي لوالديه.

وأشار الأمن المغربي إلى أنه تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث، من أجل الكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بتصرفه.

المصدر: وسائل إعلام مغربية