حركة العصائب العراقية: لا علاقة لنا بالصحفي المعتقل في السويد بتهمة التجسس

نفى النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية، نعيم العبودي، اليوم السبت، أي علاقة للحركة بالصحفي الذي اعتقل مؤخرا في السويد، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وألقت الشرطة السويدية القبض على الصحفي العراقي رغدان الخزعلي، المقيم في السويد، للاشتباه بتجسسه على أعضاء "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز" الإيرانية المعارضة، لصالح جهات إيرانية، وفق صحيفة "تليغراف" البريطانية.

ووفق الصحيفة، فإن الصحفي اقترب من أعضاء الجماعة الإيرانية المعارضة وأقنعهم بأنه داعم لنشاطاتهم، لكن صوره مع قيس الخزعلي كشفت أمره.

ويعمل الخزعلي مراسلا في صحيفة "يورو تايمز" في ستوكهولم، منذ عام 2016، وأجرى قبل ذلك حوارا مع الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس للخزعلي في العام 2015.

وقال النائب نعيم العبودي لـRT: "تواصلت مع السفارة العراقية في ستوكهولم وأكدت لنا أن السلطات السويدية لم تشر إلى أي علاقة بصور الصحفي المعتقل رغدان الخزعلي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي" خلال المقابلة التي أجراها ومسألة اعتقاله.

وأضاف العبودي أن "بعض المؤسسات الإعلامية روجت لوجود علاقة بين المعتقل والأمين العام للحركة، لكن لا صحة لذلك أبدا".

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المصدر: RT