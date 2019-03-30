مصرع شخصين وانهيار عشرات المنازل إثر فيضانات في الحسكة (صور+ فيديو)
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أدت الفيضانات في أرياف محافظة الحسكة إلى وفاة أمرة وغرق طفل في ريف القامشلي شمال شرق سوريا.
وذكر مصدر إعلامي في القامشلي لـ RT أن الطفل غرق في فيضانات شهدتها قرية خربة عمو بريف القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، كما توفيت المرأة وأصيبت أخرى بسبب انهيار منزلهما الطيني في القامشلي.
وأضاف المصدر أن أضراراً كبيرة لحقت بالبيوت والمناطق الزراعية، وأدت إلى انهيار عشرات البيوت الطينية، ونزح عدد كبيرة من السكان باتجاه المدارس.
وشهد عدد من مدن المحافظة وريفها أمطاراً غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة غير مسبوقة.
المصدر: RT
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