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حاكم الفجيرة يترأس وفد الإمارات إلى قمة تونس

أخبار العالم العربي

حاكم الفجيرة يترأس وفد الإمارات إلى قمة تونس
Reuters
أبوظبي- أرشيف
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أعلنت أبوظبي أن حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، سيكون على رأس وفد الإمارات إلى القمة العربية المزمع عقدها غدا في تونس.

وقالت وكالة "وام" إنه سيرافق حاكم الفجيرة إلى القمة وفد رفيع المستوى، يضم كلا من أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفارس محمد المزروعي مستشار الدولة في وزارة شؤون الرئاسة وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس.

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وتنطلق يوم غد الأحد في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة.

وستبحث القمة تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.

المصدر: "وام"

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