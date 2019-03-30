"المخلب" التركي يطال معسكرات للعمال الكردستاني شمالي العراق

قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي اليوم السبت معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني وعددا من عناصره في شمال العراق.

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وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن المقاتلات أغارت في ساعات الصباح على مقار قيادة وملاجئ ومخابئ لقادة المنظمة في جبل قنديل، شمالي العراق في إطار عملية أسمتها "المخلب".

وأضاف البيان أن القصف استهدف أيضا "مجموعة من الإرهابيين" تم رصدها وهي تستعد لتنفيذ هجمات على وحدات تركية حدودية في منطقتي هاكورك وأفاشين باسيان بشمال العراق.

المصدر: الأناضول