السعودية.. القبض على امرأة ادعت بيع مقتنيات للملك فهد

كذب مصدر مسؤول بمؤسسة الأميرة "العنود" الخيرية، مقاطع متداولة بشأن بيع مقتنيات الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز في مزاد علني بقصره في مدينة الطائف.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصدر أن رجال الأمن في مركز السلامة بمدينة الطائف، نجحوا في القبض على مرأة متهمة بالتصوير والتعليق ونشر مقاطع متداولة حول قصر الملك فهد.

تمكن #رجال_الأمن بالطائف من القبض على مدعية بيع مقتنيات الملك فهد رحمة الله، حيث قامت بتصوير مقطع فيديو ونشرة، وذكر مصدر عدم صحة الخبر المتداول عن بيع المقتنيات في المزاد جملة وتفصيلا. pic.twitter.com/GjhMxHx9yb — السعودية اليوم (@alsaudi_today) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأكد المصدر، أن "كل من سيثبت عليه لاحقا جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود (زوجة الملك فهد) بحي الخالدية في الطائف والتعدي عليه، سيكون تحت طائلة المساءلة الشرعية والنظامية".

كما حذر المصدر من تداول المقاطع المتعلقة بأخبار مماثلة، داعيا إلى ضرورة التحري في مثل هذه الأمور.

بيع مقتنيات الملك فهد ال سعود فى القصر pic.twitter.com/NNlSKNsm4i — الحياة حلوة (@1dgVpD1uoA8JEFc) ٢٧ مارس ٢٠١٩

الأن يتم بيع بعض مقتنيات الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله



لن ينفعك في قبرك غير اعمالك



لن تنفعك قصورك ولامالك ولا أهلك انت وأعمالك الصالحه فقط pic.twitter.com/L7PrRYEmRg — د.زومز (@DZoomez) ٢٨ مارس ٢٠١٩

بيع مقتنيات قصر الملك فهد ~ غفر الله له

في قروى اليوم

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لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يُغر بطيب العيش إنسان

*•* pic.twitter.com/kHR39EzUZP — عبدالعزيز بن خليفة العطيّة (@5jx3CHj2rRC1JjT) ٢٩ مارس ٢٠١٩

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة خلال اليومين الماضيين، انتشار مقاطع فيديو تقول إن مزادا علنيا سيجري على مقتنيات تخص قصر الملك فهد بمدينة الطائف غربي البلاد.

جدير بالذكر أن مؤسسة الأميرة "العنود" الخيرية، هي مؤسسة سعودية خيرية خاصة تأسست عام 2000، لتنمية الأوقاف بأعلى معدلات الاستثمار، من خلال شراكتها بمؤسسات المجتمع المحلي بالمناطق النائية في المملكة، حسب وصفها على موقعها الرسمي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية