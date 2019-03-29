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شيرين: محمد صلاح اتصل بي ولو رزقت بمولود فسأسميه باسمه

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شيرين: محمد صلاح اتصل بي ولو رزقت بمولود فسأسميه باسمه
facebook.com/OfficialSherine
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تعلن أمام جمهورها في حفل فني بدبي تلقيها اتصالا هاتفيا من اللاعب العالمي محمد صلاح.

وظهرت شيرين في الفيديو عقب اعتلائها خشبة المسرح وهي تقول:"من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جدا، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح".

وأضافت شيرين أن محمد صلاح ساندها، مؤكدة أنها إذا رزقت بصبي فستسميه محمد على اسم لاعب نادي ليفربول.

وتواجه المطربة المصرية أزمة مع نقابة الموسيقيين، بعد منعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عنها أثناء حفلها الذي أقيم مؤخرا في البحرين، التي اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسمعة مصر.

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المصدر: وكالات

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