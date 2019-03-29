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المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة

أخبار العالم العربي

المدفعية الإسرائيلية تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة
Reuters Nir Elias
(صورة أرشيفية)
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أفاد مراسل RT في قطاع غزة باستهداف المدفعية الإسرائيلية لنقطة رصد تابعة للفصائل الفلسطينية شرقي المحافظة الوسطى وسط القطاع.

 ونقلت مراسلتنا في القدس، عن السلطات الإسرائيلية قولها إن دبابة استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس شمالي القطاع "ردا على إلقاء عبوات ناسفة باتجاه السياج الأمني خلال ساعات المساء".

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.

المصدر: RT

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