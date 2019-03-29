عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق اجتماعا على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب التحضيري في تونس، من أجل التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، عقب انتهاء الاجتماع، إنه "يأتي في إطار حرص البلدان الثلاثة على دورية التنسيق والتشاور المستمر حول سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الدول في شتى المجالات، وكذا البناء على مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في القاهرة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعوب البلدان الشقيقة".

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وأضاف حافظ، أنه خلال الاجتماع تبادل الوزراء الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على ضرورة الدفع بمسيرة التضامن والعمل العربي المشترك، بما يسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي ويحقق آمال شعوب المنطقة في تحقيق السلام والتنمية.

المصدر: RT