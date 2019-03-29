 
مباشر

العاهل السعودي والرئيس التونسي يتبادلان الأوسمة

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي والرئيس التونسي يتبادلان الأوسمة
twitter.com/spagov
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lngu

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أرفع الأوسمة في بلادهما.

ومنح الرئيس التونسي ضيفه العاهل السعودي أعلى وسام في الجمهورية، فيما سلم الملك سلمان مضيفه التونسي قلادة الملك عبدالعزيز، أرفع وسام في المملكة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن تبادل الأوسمة، جاء على هامش قمة جامعة الدول العربية، والمزمع انطلاقها يوم الأحد المقبل.

إقرأ المزيد
الملك سلمان
إزاحة الستار عن مشاريع الملك سلمان في تونس

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا