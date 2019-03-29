العاهل السعودي والرئيس التونسي يتبادلان الأوسمة

تبادل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أرفع الأوسمة في بلادهما.

ومنح الرئيس التونسي ضيفه العاهل السعودي أعلى وسام في الجمهورية، فيما سلم الملك سلمان مضيفه التونسي قلادة الملك عبدالعزيز، أرفع وسام في المملكة.

خادم الحرمين الشريفين يتسلم من فخامة رئيس الجمهورية التونسية أعلى وسام في الجمهورية (الصنف الأكبر من وسام الجمهورية).#الملك_سلمان_في_تونس#واسpic.twitter.com/edLhwls8qs — واس (@spagov) 29 марта 2019 г.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن تبادل الأوسمة، جاء على هامش قمة جامعة الدول العربية، والمزمع انطلاقها يوم الأحد المقبل.

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المصدر: وكالات