فرنسا تشيد بـ"التصرف الحضاري المميز" للشعب الجزائري
AFP
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أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ"التصرف الحضاري المميز" للشعب الجزائري في مظاهراته المطالبة برحيل النظام بأكمله معتبرا أن مرحلة انتقالية باتت "ضرورية الآن".
وقال إيف لودريان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك: "إني معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري.. إنها مرحلة صعبة في تاريخه وفي الوقت نفسه يتصرف بشكل حضاري مميز".
وأضاف: "على الجزائر أن تقرر مصيرها بنفسها.. يساهم الشعب من خلال هذه التظاهرات في إظهار انتمائه لهذا البلد وفخره به.. بالتالي يجب أن تحصل العملية الانتقالية التي ستطبق والتي باتت ضرورية الآن في أفضل الشروط.. أثق تماما بالشعب الجزائري لحل هذه الأزمة".
المصدر: أ ف ب
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