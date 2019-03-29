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الشرطة الجزائرية تنفي تقديمها لوسائل إعلام إحصائية حول عدد المتظاهرين بالعاصمة

أخبار العالم العربي

الشرطة الجزائرية تنفي تقديمها لوسائل إعلام إحصائية حول عدد المتظاهرين بالعاصمة
Reuters
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فندت مديرية الإعلام للأمن الوطني الجزائري صحة ما نسبته إليها بعض وسائل الإعلام بخصوص عدد المشاركين في مظاهرات اليوم الجمعة في الجزائر العاصمة.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه: 

كما نقل مراسلنا في الجزائر عن مصدر في مديرية الإعلام نفيها صحة ما تم تداوله عن استخدام الشرطة الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين اليوم.

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" بأن نحو مليون متظاهر احتشدوا وسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك استنادا إلى أقوال ضباط من الشرطة في مكان الاحتجاجات.

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كما قالت "رويترز" نقلا عن شهود عيان إن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

المصدر: RT

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