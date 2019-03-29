علق السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين، على أنباء تناقلتها وسائل إعلام لبنانية مطلع الأسبوع، بشأن "مفاجأة جيو سياسية" إثر اجتماع بين الرئيسين الروسي واللبناني في موسكو.

وقال زاسبيكين خلال مقابلة مع قناة RT في برنامج "نيوزميكر"في معرض كشفه عن ما أسمته وسائل الإعلام اللبنانية بالمفأجأة: "صحيح، فقد سمعت مثل هذا الكلام.. أنا متعجب! "أنا أركز على إمكانيات التطور المتواصل وليس المفاجآت".

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وأضاف أن ما أثار إعجابه في اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره اللبناني ميشيل عون هو "جدية الحديث من الجانبين"، مؤكدا أنه جرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والمشاريع التي يمكن تطبيقها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة في الساعة 20:00 بتوقيت موسكو (20:00 بتوقيت مكة).

المصدر: RT