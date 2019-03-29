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المتحف الوطني العماني يستضيف كنوز متحف الأرميتاج الروسي

الثقافة والفن

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يعدّ المتحف الوطني في مسقط أحد أبرز وأحدث المتاحف في العالم العربي، والذي يعرف زواره إلى تاريخ الإنسان على أرض عُمان بدءا من العصر الحجري وانتهاء بأيامنا هذه.

والجدير بالذكر أن المتحف الوطني العماني برئاسة الخيبر في الفن الروسي جمال الموسوي يتعاون بنشاط مع متحف الإرميتاج في مدينة سان بطرسبورغ ومديره المستعرب الروسي الشهير المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية وظهور الإسلام، البروفيسور ميخائيل بيوتروفسكي. وقد استضاف المتحف الروسي معرضا خاصا بالثقافة العمانية عام 2018، وبدوره يستضيف المتحف الوطني في مسقط في عام 2019  كنوز الإرميتاج على الأرض العمانية.

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