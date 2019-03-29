كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بالمشاركة في أعمال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية في تونس الأحد المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان رئاسي، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية، "تلبية للدعوة التي تلقاها" من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الأمة سيكون مرفوقا بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة" إلى القمة الـ30 التي ستعقد يوم 31 مارس 2019.

إقرأ المزيد

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات واسعة على ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه الاحتجاجات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عدم ترشحه وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر الذي ستشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات المقبلة.

المصدر: وكالات