"محافظون" طلبوا رفع الحصانة عن نائب سوري شكّل تحالفا علمانيا

أعلن النائب السوري نبيل صالح أن "مجموعة من المحافظين"، طالبوا برفع الحصانة عنه ضمن حملة مضادة للتحالف السوري العلماني الذي تم الإعلان عن تشكيله مؤخرا.

وقال صالح، وهو الناطق باسم التحالف، إن قسما كبيرا من السوريين أعلنوا الانضمام إلى "تحالف اجتماعي ثقافي تنويري غير سياسي، وينتمون لمختلف شرائح المجتمع ومن بينهم رجال دين".

وأضاف: نشطت "مجموعة من المحافظين الذين يخشون كل جديد فلم يتركوا تهمة أو شتيمة ضدنا، حتى أن بعضهم شخصن الأمر بالإساءة لي شخصيا مطالبين برفع الحصانة النيابية عني".

وأشار صالح إلى أن السبب في هذه الحملة كان الإعلان عن أن التحالف سيعمل "تحت مظلة برلمانية لتوسيع دائرة التفاعل بين المؤسسة التشريعية والشعب" مما خلق تخوفا "من أن يكون هناك مجموعة ضغط شعبية فاعلة داخل مجلس الشعب غير جماعة الجبهة الوطنية، حيث رفضوا العام الماضي بندا كان واردا في النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يسمح بالكتل النيابة داخل المجلس، وقد تم حذفه قبل طرحه للنقاش تحت القبة".

وعلق على المنشور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية النائب فارس الشهابي قائلا: "ليرفعوا الحصانة عنا جميعا... لن ينقذ سوريا سوى التمسك بعلمانيتها وإرثها الحضاري والثقافي والديني المتسامح البعيد عن الطائفية والتطرف... نحن بأمس الحاجة لتيار قوي معتدل لمواجهة المد الإخواني المتنامي... ونرى ذلك دعما للبعث وللقومي السوري ولكل الأحزاب العلمانية الأخرى و ليس انتقاصا منها".

المصدر: "فيسبوك"