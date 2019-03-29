لا تزال مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بين مد وجزر، وسط غياب توافق في آراء ومواقف أعضائها.

ويرى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي تستضيف بلاده القمة، أن "المكان الطبيعي لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية"... وأن "موضوع عودة سوريا قرار ينبغي أن يأخذه العرب في اجتماعاتهم المقبلة وهم من سيقرر كيفية رجوعها ومتى ترجع، وبأي صفة".

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ويربط عدد من المسؤولين العرب عودة دمشق إلى الجامعة بتوافر شرطين وهما، وجود توافق لدى الدول الأعضاء على موقف الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بالتسوية السياسية وبالعلاقة مع إيران، حسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

ويتطلب تفعيل عضوية أي دولة في الجامعة العربية، قرارا بأكثرية بسيطة من الأعضاء.

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المصدر: RT