20 غواصا تركيا يبحثون في دجلة عن غرقى عبارة الموصل
Reuters Khalid Al Mousily
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وصل اليوم الجمعة 20 غواصا تركيا إلى العراق للمساعدة في البحث عن جثث الغرقى في كارثة عبارة الموصل، التي انقلبت قبل أسبوع في نهر دجلة شمالي العراق.
وقال مصدر لـRT إن الغواصين الأتراك سيساهمون في عملية البحث عن الجثث المفقودة في النهر، مبينا أن "الغواصين سيعملون بالتعاون مع أجهزة الحكومة العراقية".
وأضاف المصدر أن "هناك معلومات عن وجود 30 جثة مفقودة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "السلطات العراقية كثفت عمليات البحث في المناطق التي يتوقع انجراف الجثث إليها، وتحديدا محافظة صلاح الدين" الواقعة جنوب الموصل.
المصدر: RT
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