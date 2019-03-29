أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم.

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وأوضح المتحدث أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد بحث مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وخاصة عسكريا بين البلدين، وذلك في شهر يناير الماضي.

من جانبه، قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري في البيت الابيض في التاسع من أبريل لإجراء محادثات بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والعمل على أولويات مشتركة في الشرق الاوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيناقشان " التعاون العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب" وكذلك التكامل الاقتصادي الإقليمي و"دور مصر الطويل كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي".

المصدر: RT