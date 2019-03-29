الجبير يطلق تغريدات بشأن مراسم تأبين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في #نيوزيلندا وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه pic.twitter.com/GetXf1iDgV — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 29 марта 2019 г.

إقرأ المزيد

وأكد الجبير حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه، مشيرا إلى التفاف النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم.

وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" اليوم الجمعة: "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة أطيافه"، مضيفا: "التفاف كل النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم، يؤكد أن نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية".

إلتفاف كل النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم يؤكد أن #نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية pic.twitter.com/MvZRhUxQPl — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 29 марта 2019 г.

وأقامت نيوزيلندا، اليوم 29 مارس مراسم لإحياء ذكرى ضحايا العمل الإرهابي الذي نفذه عنصري أسترالي في الـ15 من مارس الجاري، داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الساحلية.

المصدر: تويتر